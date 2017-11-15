Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 1.9 млн барр.

Москва, 15 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 10 ноября, вырос на 1.9 млн барр. и составил 459.0 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 1.0 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США увеличились на 0.9 млн барр., составив 210.4 млн барр. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 1.0 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 0.8 млн барр., составив 124.8 млн барр. Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 2.0 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) снизились на 0.7 млн барр. и составили 669.2 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing сократились на 1.5 млн барр. и составили 63.1 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 6.5 млн барр., запасы бензина увеличились на 2.4 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 2.5 млн барр.