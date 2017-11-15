Объём товарно-материальных запасов компаний США в сентябре не изменился

Москва, 15 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в сентябре не изменился по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали нулевое изменение показателя после увеличения на 0.6% в августе (пересмотрено с +0.7%).

Объём продаж товарно-материальных запасов в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 1.4% после повышения на 0.8% в августе (пересмотрено с +0.7%).

Соотношение запасов к продажам в сентябре составило 1.36 против 1.38 месяцем ранее.