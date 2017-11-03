Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 6 ноября

Москва, 3 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: Протоколы предыдущего заседания Банка Японии;
10:00 мск: Объём промышленных заказов в Германии за сентябрь;
11:15 мск: Индекс потребительских цен в Швейцарии за октябрь;
11:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за октябрь;
11:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Италии за октябрь;
11:50 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за октябрь, финал;
11:55 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за октябрь, финал;
12:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за октябрь, финал;
12:30 мск: Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix за ноябрь;
13:00 мск: Индекс цен производителей еврозоны за сентябрь;
18:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за октябрь;
20:10 мск: Обзор рынка кредитования США, подготовленный ФРС;
20:10 мск: Выступление президента ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли;
N/A мск: Отчёт MBA о доле ипотечных кредитов с просроченными выплатами в США за II квартал;
N/A мск: Заседание министров финансов еврозоны.