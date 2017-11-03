Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 6 ноября

Москва, 3 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Протоколы предыдущего заседания Банка Японии;

10:00 мск: Объём промышленных заказов в Германии за сентябрь;

11:15 мск: Индекс потребительских цен в Швейцарии за октябрь;

11:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за октябрь;

11:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Италии за октябрь;

11:50 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за октябрь, финал;

11:55 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за октябрь, финал;

12:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за октябрь, финал;

12:30 мск: Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix за ноябрь;

13:00 мск: Индекс цен производителей еврозоны за сентябрь;

18:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за октябрь;

20:10 мск: Обзор рынка кредитования США, подготовленный ФРС;

20:10 мск: Выступление президента ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли;

N/A мск: Отчёт MBA о доле ипотечных кредитов с просроченными выплатами в США за II квартал;

N/A мск: Заседание министров финансов еврозоны.