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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 октября 2017 г.Прибыль компании Xerox сократилась
сегодня 15:49

Прибыль компании Xerox сократилась

Москва, 26 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Мировой лидер в области технологий печати и управления документами Xerox сообщил о снижении прибыли в III квартале 2017 года до 179 млн долл или 0.68 долл на акцию в сравнении с 183 млн долл или 0.69 долл на одну акцию годом ранее.

Cкорректированная прибыль составила 0.89 долл на акцию.

Выручка Xerox сократилась на 5% до 2.5 млрд долл.

Аналитики прогнозировали прибыль на одну акцию в размере 0.83 долл и доход компании на уровне 2.49 млрд долл.

После выхода квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции Xerox подешевели на 1.5%.

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