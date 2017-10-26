Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США понизилась на 9 тыс.

Москва, 26 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 21 октября, выросло на 10 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 233 тыс.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений составит 235 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 223 тыс., пересмотрено с 222 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 9.0 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 239.5 тыс.

В отчёте отмечается продолжающееся "существенное влияние" ураганов Ирма и Мария на показатели прошедшей недели в Пурто-Рико и на Виргинских островах, пострадавших от отключений электроэнергии и разрушений инфраструктуры.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице за неделю, окончившуюся 14 октября, уменьшилось на 3 тыс. и составило 1893 тыс. (минимум с 29 декабря 1973 года) против 1896 тыс. неделей ранее. Значение предыдущей недели пересмотрено с 1888 тыс.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 4.5 тыс. до 1903.5 тыс. (минимум с 12 января 1974 года).

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 7 октября, сократилось на 15.9 тыс. и составило 1.6 млн человек. В аналогичный период 2016 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 1.74 млн человек.