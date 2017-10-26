Чистая прибыль Ford Motor выросла на 63%

Москва, 26 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американский автоконцерн Ford Motor сообщил о осте операционной прибыли по итогам III квартала на 40% до 2 млрд долл.

Скорректированная прибыль составила 0.43 долл на акцию.

Выручка компании выросла на 1% до 36.5 млрд долл.

Аналитики прогнозировали прибыль Ford на уровне 0.33 долл на акцию и выручку в размере 32.8 млрд долл.

Компания понизила свой годовой прогноз операционной прибыли

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции Ford Motor выросли на 1.3%.