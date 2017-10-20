Курс доллара 57.5706   Курс евро 67.9333  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости20 октября 2017 г.Доходы Procter & Gamble оказались хуже прогнозов
сегодня 14:38

Доходы Procter & Gamble оказались хуже прогнозов

Москва, 20 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Акции производителя потребительских товаров Procter & Gamble в ходе торгов на премаркете NYSE подешевели на 1.3% после публикации квартальной отчётности.

Компания сообщила о росте чистой прибыли по итогам квартала, завершившегося 30 сентября, до 2.85 млрд долл или до 1.06 долл на 1 акцию против 2.71 млрд долл или 0.96 долл на акцию годом ранее. Скорректированная прибыль Procter & Gamble составила 1.09 долл на акцию против прогноза 1.08 долл на акцию.

Выручка компании увеличилась на 1% в годовом выражении, составив 16.65 млрд долл, что оказалось чуть ниже прогноза в 16.69 млрд долл.

Компания подтвердила прогноз по продажам органических товаров на текущий год, ожидая роста продаж на 2-3% и увеличения базовой прибыли на 5-7%.

С начала года акции Procter & Gamble подорожали на 8.9%, превысив темпы роста долей секторального ETF-фонда SPDR Consumer Staple Select Sector, прибавивших за этот период 4.5%.

Подготовлено с использованием материалов MarketWatch.

Другие новости

сегодня
15:22
ИСПРАВЛЕНО - Структуры "Ростеха" просят приостановить иск "дочки" Siemens по "крымским турбинам"
сегодня
15:11
Стоимость нефти перешла к снижению, несмотря на геополитическую напряженность
сегодня
14:51
АРБИТРАЖ МОСКВЫ 24 ОКТЯБРЯ ПРОДОЛЖИТ РАССМАТРИВАТЬ ИСК РОССИЙСКОЙ ДОЧКИ SIEMENS К СТРУКТУРАМ РОСТЕХА ПО "КРЫМСКИМ ТУРБИНАМ" - ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДА
сегодня
14:46
РФ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ УЖЕ ЭКСПОРТИРОВАЛА АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОКОМПОНЕНТОВ НА $1,8 МЛРД, ВСЕГО ПО ИТОГАМ ГОДА ОЖИДАЕТСЯ ОКОЛО $3 МЛРД - МАНТУРОВ
сегодня
14:38
Доходы Procter & Gamble оказались хуже прогнозов
сегодня
14:28
Акции General Electric резко снизились после публикации квартальной отчётности
сегодня
13:56
"Век программистов" закончился - Греф
сегодня
13:42
Инфляция в РФ по-прежнему под контролем, возможны лишь небольшие отклонения от 4% - Юдаева
сегодня
13:24
Правительство РФ в 2018 г примет программу развития сельского хозяйства до 2030 г
© 2017 «МФД-ИнфоЦентр»