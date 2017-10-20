Доходы Procter & Gamble оказались хуже прогнозов

Москва, 20 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Акции производителя потребительских товаров Procter & Gamble в ходе торгов на премаркете NYSE подешевели на 1.3% после публикации квартальной отчётности.

Компания сообщила о росте чистой прибыли по итогам квартала, завершившегося 30 сентября, до 2.85 млрд долл или до 1.06 долл на 1 акцию против 2.71 млрд долл или 0.96 долл на акцию годом ранее. Скорректированная прибыль Procter & Gamble составила 1.09 долл на акцию против прогноза 1.08 долл на акцию.

Выручка компании увеличилась на 1% в годовом выражении, составив 16.65 млрд долл, что оказалось чуть ниже прогноза в 16.69 млрд долл.

Компания подтвердила прогноз по продажам органических товаров на текущий год, ожидая роста продаж на 2-3% и увеличения базовой прибыли на 5-7%.

С начала года акции Procter & Gamble подорожали на 8.9%, превысив темпы роста долей секторального ETF-фонда SPDR Consumer Staple Select Sector, прибавивших за этот период 4.5%.

Подготовлено с использованием материалов MarketWatch.