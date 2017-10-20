Акции General Electric резко снизились после публикации квартальной отчётности

Москва, 20 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Промышленный конгломерат General Electric сегодня сообщил о сокращении чистой прибыли в III квартале до 1.8 млрд долл или до 0.21 долл на 1 акцию против 1.99 млрд долл или 0.22 долл на 1 акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль компании составила 0.29 долл на акцию против прогноза аналитиков в 0.49 долл на акцию. Подобное существенное отставание от прогноза произошло впервые с I квартала 2015 года.

Вместе с тем компания сообщила об увеличении выручки на 14% в годовом выражении до 33.47 млрд долл. Аналитики ожидали доход на уровне 32.56 млрд долл за счёт расширения операций нефтегазового дивизиона GE после слияния с компанией Baker Hughes.

"Это был очень проблемный квартал, - заявил глава GE Джон Флэннери. - И хотя большинство наших подразделений показали солидную прибыль, это было нивелировано ухудшением результатов дивизиона Power на сложном рынке".

Компания сообщила, что по итогам года ожидает скорректированную прибыль на уровне 1.05 - 1.10 долл на акцию, понизив предыдущий прогноз (1.60 - 1.70 долл на акцию) более чем на 30%.

Акции GE в ходе торгов на премаркете NYSE к текущему моменту подешевели на 4.8%. С начала года капитализация компании сократилась более чем на 25%, в то время как индекс DJIA, в расчёт которого входят акции GE, подорожал на 17.2%.

Подготовлено с использованием материалов MarketWatch.