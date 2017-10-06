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mfd.ruНовостиФинансовые новости6 октября 2017 г.Аналитики объясняют противоречивость отчёта по ...
сегодня 16:49

Аналитики объясняют противоречивость отчёта по рынку труда США искажениями трендов из-за недавних ураганов

Москва, 6 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня был опубликован ключевой отчёт по рынку труда США (Non-farm payrolls, NFP), который обычно оказывает существенное влияние на формирование монетарной политики ФРС США.

В сентябрьском отчёте говорится о сокращении числа рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора на 33 тыс., тогда как аналитики прогнозировали рост на 80 - 82 тыс. Снижение показателя было зафиксировано впервые за 7 лет.

Данные по числу рабочих мест за август были пересмотрены в сторону повышения, однако данные за июль - в сторону понижения. В целом, за последние три месяца прирост рабочих мест вне с/х сектора США в среднем составил 91 тыс., тогда как релевантным показателем признаётся цифра не менее 100 тыс.

Первоначально сентябрьский отчёт NFP был воспринят рынками как чрезмерно слабый. В частности, сразу после его публикации пара EUR/USD резко снизилась, достигнув отметки 1.1669 в сравнении с 1.1711 за несколько минут до обнародования отчёта. Однако к текущему моменту пара восстановилась к отметке 1.1700.

Более детальное рассмотрение отчёта NFP указало, что уровень безработицы в США в сентябре понизился до более чем 17-летнего минимума 4.2% на фоне существенного сокращения числа безработных и резкого увеличения количества занятых в экономике. При этом наблюдалось заметное расширение численности рабочей силы при одновременном сокращении числа граждан, выведенных из её состава. Позитивным фактором также стало существенное увеличение числа сотрудников, работающих полный рабочий день (на 935 тыс.), и превысивший прогнозы рост средней почасовой зарплаты (0.5% против прогноза об увеличении на 0.3%). В годовом выражении темпы роста средней почасовой зарплаты ускорились до 2.9% в сравнении с 2.7% в августе.

По словам аналитиков, противоречивые цифры отчёта связаны с искажениями трендов из-за недавних ураганов Ирма и Харви. Сбор данных, а также попытки получить работу или провести собеседования были затруднены в результате сбоев в работе региональных правительств и различных организаций. Например, в период прохождения ураганов около 1.5 млн человек в Техасе и Флориде были временно лишены возможности получить работу. В то же время Минтруда отметило, что данные по уровню безработицы, снизившемуся до минимальной отметки с декабря 2000 года, не были затронуты последствиями ураганов. Эксперты полагают, что из-за противоречивости и трендовых искажений сентябрьский отчёт NFP, вероятно, не будет приниматься во внимание регуляторами при формировании монетарной политики.

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