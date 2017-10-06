Число рабочих мест вне с/х сектора США в сентябре сократилось на 33 тыс. (расширенное сообщение)

Москва, 6 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в сентябре сократилось на 33 тыс.

В отчёте говорится: "Резкое снижение занятости на предприятиях общественного питания и в местах торговли напитками, а также рост занятости ниже среднего уровня в других отраслях промышленности, вероятно, отразили влияние ураганов Ирма и Харви".

Аналитики прогнозировали рост числа новых рабочих мест в сентябре на 82 тыс.

Данные по числу новых рабочих мест за август пересмотрены в сторону повышения до 169 тыс. со 156 тыс., объявленных ранее. Данные за июль пересмотрены в худшую сторону: до 138 тыс. со 189 тыс.

По оценке регуляторов, американской экономике необходимо создавать в среднем 150-200 тыс. новых рабочих в месяц для последовательного снижения уровня безработицы. За последние три месяца прирост рабочих мест вне с/х сектора США в среднем составил 91 тыс.

По результатам опроса около 400 тыс. предприятий число рабочих мест в частном секторе США в сентябре уменьшилось на 40 тыс. Аналитики прогнозировали увеличение показателя на 70 тыс.

В обрабатывающем секторе число рабочих мест сократилось на 1 тыс. после увеличения на 41 тыс. в августе. В добывающем секторе число рабочих мест повысилось на 2.3 тыс. после расширения на 6.2 тыс. месяцем ранее, в строительном секторе – выросло на 8 тыс. после увеличения на 19 тыс. в августе.

В розничной торговле число рабочих мест сократилось почти на 3 тыс., в оптовой торговле – увеличилось на 6.7 тыс. Предприятия, оказывающие транспортные и складские услуги, расширили состав рабочей силы почти на 22 тыс.

В финансовом секторе число сотрудников увеличилось на 10 тыс., число рабочих мест в сфере информационных технологий - сократилось на 9 тыс., в телекоммуникационной отрасли количество сотрудников уменьшилось почти на 2 тыс. Занятость в секторе недвижимости (включая аренду и лизинг) выросла на 5.6 тыс.

В сфере здравоохранения и социальной поддержки число рабочих мест увеличилось на 13.1 тыс., занятость в сфере профессиональных и бизнес услуг расширилась на 13 тыс., в сфере образовательных услуг число сотрудников выросло почти на 14 тыс.

В государственном секторе число рабочих мест увеличилось на 7 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с сентябрём 2016 года число госслужащих выросло на 100 тыс. до 22.34 млн.

Уровень безработицы, рассчитываемый по результатам опроса 60 тыс. домохозяйств, в сентябре понизился на 0.2 процентных пункта (п.п.) по сравнению с предыдущим месяцем и составил 4.2%, достигнув минимальной отметки с декабря 2000 года. Аналитики прогнозировали сохранение показателя на отметке 4.4%. Официальный отчёт по уровню безработицы включает лишь тех граждан, которые занимаются активным поиском работы.

Общее число безработных на конец сентября уменьшилось на 331 тыс. до 6.8 млн человек; число занятых, согласно опросам домохозяйств, выросло на 906 тыс. до 154.35 млн. Число граждан, выведенных из состава рабочей силы, сократилось на 368 тыс. до 94.42 млн, численность рабочей силы среди гражданского населения расширилась на 575 тыс. до 161.15 млн.

Уровень вовлечённости населения в состав рабочей силы повысился на 0.2 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составил 63.1%.

За последние 12 месяцев численность не учтённых в составе рабочей силы граждан увеличилась на 57 тыс. и составила 94.5 млн человек.

Число граждан, которые не могут найти работу более шести месяцев, в сентябре сократилось на 7 тыс. до 1.73 млн, составив 25.5% от общего числа безработных против 24.7% месяцем ранее и 25.1% в сентябре 2016 года.

Число потерявших работу или завершивших временную работу уменьшилось на 164 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 3.36 млн человек.

Число сотрудников, работающих полный рабочий день, увеличилось на 935 тыс. до 126.7 млн. Число сотрудников с неполной занятостью выросло на 81 тыс. до 27.65 млн.

Число сотрудников, работающих неполный день по экономическим причинам (не имеют возможности найти работу на полный день) сократилось на 133 тыс. до 5.12 млн.

Альтернативный индикатор уровня безработицы, в расчёт которого включаются граждане, не ищущие работу или занимающиеся её поиском время от времени, понизился на 0.3 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составил 8.3%.

Средняя продолжительность рабочей недели в сентябре составила 34.4 часа, не изменившись по сравнению с августовским показателем.

Средняя почасовая заработная плата выросла на 0.5%, составив 26.55 долл против 26.43 долл в августе. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3%. В годовом выражении темпы роста средней почасовой зарплаты ускорились до 2.9% в сравнении с 2.7% в августе, однако подобная динамика показателя, вероятно, была вызвана экономическими последствиями недавних ураганов.

Средняя недельная заработная плата в сентябре повысилась до 913.32 долл в сравнении с 909.19 долл месяцем ранее.