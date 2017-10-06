Москва, 6 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту Министерства торговли США, объём товарных запасов на оптовых складах в США в августе вырос на 0.9% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 0.6% в июле.

Ранее сообщалось, что в августе объём оптовых запасов вырос на 1.0%. Аналитики ожидали сохранения предварительного показателя без пересмотра.

Объём оптовых продаж в августе вырос на 1.7% по сравнению с предыдущим месяцем после нулевого изменения в июле (пересмотрено с (-0.1%).

Индикатор соотношения оптовых запасов к продажам, указывающий на количество месяцев, которое потребуется оптовым компаниям, чтобы реализовать текущие запасы, составил 1.28 в сравнении с 1.29 в июле.