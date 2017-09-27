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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 сентября 2017 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
сегодня 17:35

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 1.8 млн барр.

Москва, 27 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 22 сентября, сократился на 1.8 млн барр. и составил 471.0 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали увеличение запасов нефти на 2.1 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США выросли на 1.1 млн барр., составив 217.3 млн барр. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 1.0 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 0.8 млн барр., составив 138.0 млн барр. Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 2.1 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) снизились на 0.8 млн барр. и составили 674.6 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing увеличились на 1.1 млн барр. и составили 60.9 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 0.76 млн барр., запасы бензина выросли на 1.5 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 4.5 млн барр.

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