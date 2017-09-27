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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 сентября 2017 г. Индекс незавершенных продаж на вторичном рын...
сегодня 17:06

Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США в августе снизился на 2.6%

Москва, 27 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США, индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США (подписанных, но неоплаченных контрактов на покупку жилья) в августе снизился на 2.6% по сравнению с июлем.

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0.5%.

По сравнению с августом прошлого года индекс снизился также на 2.6%, достигнув минимального уровня с января 2016 года.

Временной лаг между подписанием контракта на продажу дома и исполнением сделки обычно составляет от одного до двух месяцев. Таким образом, все контракты по продаже домов, подписанные в августе, будут исполнены (в случае подтверждения их оплаты) в ближайшие четыре – восемь недель.

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