Курс доллара 57.5186   Курс евро 68.0215  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости27 сентября 2017 г.Аналитики ожидают увеличения коммерческих запас...
сегодня 17:20

Аналитики ожидают увеличения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на умеренное снижение запасов

Москва, 27 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 17:30 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 22 сентября.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе увеличились на 2.1 млн барр., запасы бензина сократились на 1.0 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 2.1 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 0.76 млн барр., запасы бензина выросли на 1.5 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 4.5 млн барр.

Другие новости

сегодня
17:45
СОБСТВЕННИК ВИМ-АВИА НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ САМ ОБРАТИЛСЯ В РОСАВИЦИЮ ЗА ПОМОЩЬЮ В ПЕРЕГОВОРАХ С КРЕДИТОРАМИ - ГЛАВА ВЕДОМСТВА
сегодня
17:40
Минфин РФ прогнозирует рост зарплат россиян в 2018 г на 4,1% - Силуанов
сегодня
17:35
Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 1.8 млн барр.
сегодня
17:27
Россельхознадзор обнаружил вирус АЧС в свином шпике на рынке в Великих Луках
сегодня
17:20
Аналитики ожидают увеличения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на умеренное снижение запасов
сегодня
17:19
Путин призвал министров при обсуждении бюджета в парламенте выступить единой командой
сегодня
17:06
Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США в августе снизился на 2.6%
сегодня
17:06
Путин: РФ должна выработать эффективное правовое регулирование в авиаотрасли
сегодня
17:05
Путин поручил кабмину представить предложения по решению проблем в сфере транспорта
оформить разрешение на применение в крaтчайшие сроки
Find out opening and closing time of Banks in UK
Онлайн кредитный калькулятор
Обзор банков выдающих кредит наличными без справок и поручителей от http://eurocredit.ru/
Поставщик серверной техники: http://www.ritm-it.ru. Серверы и сетевое оборудование.
Куплю лицензии у Протоса
 
заработок в интернете https://idco.ru
крупнейший форум по сро в России
 
купить трафик
Деловая доска объявлений для бизнеса
© 2017 «МФД-ИнфоЦентр»