Итоги заседания FOMC: решение начать сокращение баланса ФРС в октябре и прогноз о повышении ставки в декабре

Москва, 20 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В среду были объявлены итоги двухдневного заседания Федерального Комитета по открытым рынкам США (FOMC). Регуляторы приняли единогласное решение о сохранении ставки по федеральным фондам на уровне 1.00 - 1.25%, отметив продолжающиеся улучшения на рынке труда и умеренное расширение экономической активности.

В заявлении FOMC отмечены негативные последствия прошедших недавно ураганов Харви, Ирма и Мария, которые не только "опустошили многие сообщества, причинив серьёзный ущерб", но и привели к повышению цен на бензин. Однако регуляторы полагают, что эти факторы скажутся на экономике и инфляции лишь в краткосрочной перспективе, а в среднесрочной - не повлияют на экономическое развитие.

Комитет также сообщил о желании начать в октябре реализацию программы нормализации своего баланса, объём которого за последние годы вырос до 4.5 трлн долларов. Эта программа подразумевает сокращение вложений ФРС в ценные бумаги через снижение реинвестиций основных платежей по этим бумагам. Как ожидается, сокращение будет производиться на сумму 10 млрд долларов в месяц. По мнению экспертов, начало сворачивания покупок ценных бумаг подразумевает повышение ключевой ставки ещё один раз в этом году и сигнализирует о завершении политики "разбрасывания дешёвых денег" в США.

После заседания Комитета были опубликованы обновлённые прогнозы членов ФРС по ставке и перспективам американской экономики. Текущие прогнозы более половины членов ФРС предполагают, что ставка по федеральным фондам будет повышена в декабре 2017 года, а в 2018 году повышение ставки будет произведено три раза.

В данный момент ФРС прогнозирует, что к концу 2017 года ставка будет повышена до 1.4% (прогноз не изменился), а к концу 2018 года ставка достигнет 2.1% (прогноз не изменился). Также нынешний прогноз ФРС предполагает, что ставка увеличится до 2.7% в 2019 году (июньский прогноз: 2.9%), повысится до 2.9% в 2020 году и останется на уровне 2.8% в долгосрочной перспективе (июньский прогноз: 3.0%).

Кроме того, Федрезерв улучшил прогноз по темпам роста ВВП США на 2017 год, по уровню безработицы на 2018 - 2019 годы, но понизил прогноз по базовой инфляции на 2017 - 2018 годы.

В данный момент медианный прогноз членов ФРС предполагает, что в текущем году ВВП США вырастет на 2.4% (июньский прогноз: 2.2%), в 2018 году - на 2.1% (прогноз не изменился), в 2019 году - на 2.0% (июньский прогноз: 1.9%), в 2020 году - на 1.8%. В долгосрочной перспективе ожидается среднегодовой рост ВВП на 1.8% (прогноз не изменился).

Медианный прогноз по уровню безработицы в США на 2017 год составил 4.3% (прогноз не изменился), на 2018 год - 4.1% (июньский прогноз: 4.2%), на 2019 год - 4.1% (июньский прогноз: 4.2%), на 2020 год - 4.2%, на долгосрочную перспективу - 4.6% (прогноз не изменился).

Медианный прогноз по головной инфляции (рассчитываемой на основе индекса PCE) на 2017 год сохранен на уровне 1.6%, на 2018 год понижен до 1.9% с июньских 2.0% и оставлен без изменений на остальные рассматриваемые периоды: на 2019 - 2020 годы и долгосрочную перспективу - на уровне 2.0%.

Медианный прогноз по базовой инфляции (рассчитываемой на основе индекса Core PCE) на 2017 год понижен до 1.5% в сравнении с 1.7% в июне, на 2018 год понижен до 1.9% с июньских 2.0% и оставлен без изменений на 2019 и 2020 годы - на уровне 2.0%.