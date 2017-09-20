Глава ФРС США Джанет Йеллен не смогла объяснить, почему ФРС игнорирует слабые показатели инфляции

Москва, 20 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В ходе состоявшейся в среду пресс-конференции председатель ФРС США Джанет Йеллен заявила, что сокращение баланса ФРС, которое решено начать в октябре, будет медленным и равномерным. Она отметила, что баланс ФРС не является "активным инструментом" монетарной политики, поскольку изменяется заранее заданным курсом. По словам Йеллен, для формирования ожиданий по увеличению или сокращению стимулирующих программ ФРС планирует использовать ставку по федеральным фондам.

Напомним, в ходе сегодняшнего заседания Федерального Комитета по открытым рынкам (FOMC) ставка была оставлена в диапазоне 1.0 - 1.25%. Новые прогнозы членов ФРС предполагают, что в 2017 году ставка будет повышена ещё один раз, а в 2018 году - три раза.

Фьючерсы на ставку ФРС в данный момент указывают, что вероятность её повышения в декабре 2017 года составляет 72% в сравнении с 52% до обнародования итогов заседания FOMC.

Отвечая на вопрос репортёра, почему ФРС не смягчает политику в ответ на замедление инфляции, которая никак не приближается к намеченной цели, Йеллен сказала, что "занятость - это очень важная часть мандата", и регуляторов "вдохновляют" улучшения на рынке труда.

Таким образом, для рынков остаётся неясным, почему ФРС сохраняет "ястребиный" уклон, игнорируя слабые данные по инфляции. В ходе пресс-конференции Йеллен назвала текущие инфляционные показатели "загадкой".

Свежие прогнозы членов ФРС по ставке и решение о начале сокращения баланса ФРС привели к укреплению доллара США. В частности, в ходе торгов на рынке Forex пара EUR/USD к 23:10 мск понизилась в область 1.1892 от уровня 1.2010, зафиксированного за минуту до обнародования итогов заседания FOMC.

Ведущие фондовые индексы США DJIA (+0.2%), S&P 500 (+0.1%), Nasdaq Composite (-0.1%) к завершению торгов в среду изменились незначительно, однако индексы DJIA и S&P 500 закрылись на новых рекордных уровнях.