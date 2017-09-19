Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в августе увеличилось на 5.7%

Москва, 19 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости – в августе увеличилось на 5.7% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1300 тыс. в годовом выражении против 1230 тыс. в июле (пересмотрено с 1223 тыс.).

Аналитики ожидали, что в августе число выданных разрешений на строительство составит 1220 тыс.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных разрешений выросло на 8.3%.