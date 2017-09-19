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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 сентября 2017 г.Дефицит платёжного баланса США во II квартале 2...
вчера 15:36

Дефицит платёжного баланса США во II квартале 2017 года вырос на 8.5%

Москва, 19 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, дефицит платёжного баланса США во II квартале 2017 года вырос на 8.5% до 123.1 млрд долл в сравнении с дефицитом в 113.5 млрд долл в I квартале (пересмотрено со (-116.8) млрд долл).

Аналитики ожидали, что за период с апреля по июнь 2017 года отрицательное сальдо платёжного баланса США составит 115.0 млрд долл.

В текущий момент дефицит платёжного баланса США составляет 2.6% ВВП в сравнении с 2.4% в I квартале и пиковым значением в 6.3%, зафиксированным в 2005 году.

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