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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 сентября 2017 г.Цены на импорт в США в августе выросли на 0.6%
вчера 15:33

Цены на импорт в США в августе выросли на 0.6%

Москва, 19 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, цены на импорт в США в августе выросли на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.1% в июле (пересмотрено с +0.1%).

Аналитики прогнозировали рост августовского показателя на 0.4%.

За последние 12 месяцев цены на импорт повысились на 2.1%.

Цены на экспорт из США в прошлом месяце выросли на 0.6% после повышения на 0.5% в июле (пересмотрено с +0.4%).

За последние 12 месяцев цены на экспорт увеличились на 2.3%.

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