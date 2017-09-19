Москва, 19 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, цены на импорт в США в августе выросли на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.1% в июле (пересмотрено с +0.1%).

Аналитики прогнозировали рост августовского показателя на 0.4%.

За последние 12 месяцев цены на импорт повысились на 2.1%.

Цены на экспорт из США в прошлом месяце выросли на 0.6% после повышения на 0.5% в июле (пересмотрено с +0.4%).

За последние 12 месяцев цены на экспорт увеличились на 2.3%.