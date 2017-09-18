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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 сентября 2017 г.АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкл...
сегодня 09:43

АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам "РМБ" банка
Эмитенты:   Россельхозбанк  |  Уралсиб Банк

Москва, 18 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Агентство по страхованию вкладов начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам кредитной организации АО "РМБ" Банк (г. Москва). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплата возмещения осуществляются с сегодняшнего дня по 18 сентября 2018 года через АО "Россельхозбанк" и ПАО "Банк Уралсиб", действующие от имени АСВ и за его счет в качестве банков-агентов. C 19 сентября 2018 года прием заявлений, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через банки-агенты, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно.

Официальное сообщение о месте, времени, форме и порядке приема заявлений на получение страхового возмещения размещено на сайте АСВ, а также публикуется 19 сентября 2017 года в газете "Московская правда".

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