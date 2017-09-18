Курс доллара 57.5336   Курс евро 68.5801  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости18 сентября 2017 г.Правительство выделил 1 млрд рублей на доплаты ...
сегодня 10:43

Правительство выделил 1 млрд рублей на доплаты неработающим пенсионерам в семи субъектах РФ

Москва, 18 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении дополнительного 1 млрд рублей на доплаты в 2017 году к пенсиям проживающих в семи субъектах РФ неработающих пенсионеров с доходами ниже регионального прожиточного минимума в семи субъектах РФ республики Коми и Саха (Якутия), Камчатский, Приморский и Хабаровский края, Архангельская и Московская области). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

Принятое решение позволит субъектам Федерации выполнить обязательства по выплате доплат в полном объёме. Общая численность получателей доплат в 2017 году составит около 407 тысяч человек.

Другие новости

сегодня
11:38
"Роснефть" и Иракский Курдистан построят трубопровод для экспорта газа в Турцию и Европу
сегодня
11:22
ОБЗОР: Дополнительное повышение акцизов на топливо требует обоснования – депутаты ГД
сегодня
11:18
Расходы в бюджетной сфере на повышение МРОТ в 2018 г составят 26,2 млрд руб - Минтруд
сегодня
10:48
Китайская компания хочет построить зерновой терминал в Приморье
сегодня
10:43
Правительство выделил 1 млрд рублей на доплаты неработающим пенсионерам в семи субъектах РФ
сегодня
10:35
УКРАИНА РАЗМЕЩАЕТ 15-ЛЕТНИЕ ЕВРОБОНДЫ В ДОЛЛАРАХ, ОРИЕНТИР ДОХОДНОСТИ ОКОЛО 7,75% - ИСТОЧНИК
сегодня
10:24
СУД ПРИВЛЕК РОССИЙСКУЮ "ДОЧКУ" SIEMENS В КАЧЕСТВЕ СОИСТЦА В ДЕЛЕ ПО ИСКУ К СТРУКТУРАМ РОСТЕХА ПО ПОСТАВЛЕННЫМ В КРЫМ ТУРБИНАМ - ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДА
сегодня
10:00
Кабмин РФ в понедельник обсудит рост акцизов на топливо на 50 коп с 1 января и 1 июля
сегодня
09:43
АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам "РМБ" банка
оформить разрешение на применение в крaтчайшие сроки
Find out opening and closing time of Banks in UK
Онлайн кредитный калькулятор
Поставщик серверной техники: http://www.ritm-it.ru. Серверы и сетевое оборудование.
Куплю лицензии у Протоса
 
заработок в интернете https://idco.ru
крупнейший форум по сро в России
 
купить трафик
Деловая доска объявлений для бизнеса
© 2017 «МФД-ИнфоЦентр»