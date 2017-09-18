Правительство выделил 1 млрд рублей на доплаты неработающим пенсионерам в семи субъектах РФ

Москва, 18 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении дополнительного 1 млрд рублей на доплаты в 2017 году к пенсиям проживающих в семи субъектах РФ неработающих пенсионеров с доходами ниже регионального прожиточного минимума в семи субъектах РФ республики Коми и Саха (Якутия), Камчатский, Приморский и Хабаровский края, Архангельская и Московская области). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

Принятое решение позволит субъектам Федерации выполнить обязательства по выплате доплат в полном объёме. Общая численность получателей доплат в 2017 году составит около 407 тысяч человек.