Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 18 сентября

Москва, 18 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:01 мск: Индекс цен на жильё в Великобритании Rightmove за сентябрь;
04:30 мск: Продажи новых автомобилей в Австралии за август;
11:00 мск: Торговый баланс Италии за июль;
12:00 мск: Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии;
12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за август, финал;
12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за август, финал;
15:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за июль;
17:00 мск: Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB за сентябрь;
17:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за июль;
23:00 мск: Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США за июль.