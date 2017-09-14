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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 сентября 2017 г.Индекс потребительских цен в США в августе выро...
вчера 15:33

Индекс потребительских цен в США в августе вырос на 0.4%, почасовая зарплата сократилась на 0.3%

Москва, 14 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро по статистике Министерства труда США, индекс потребительских цен в США (CPI) в августе вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3% после его увеличения на 0.1% в июле.

Годовая потребительская инфляция в августе выросла на 1.9% в сравнении с +1.7% месяцем ранее.

Базовый индекс потребительских цен (core CPI), из расчёта которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, в августе вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2%.

За последние 12 месяцев базовая потребительская инфляция выросла на 1.7%.

Средняя реальная почасовая заработная плата в США в августе сократилась на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года почасовая зарплата выросла на 0.6%.

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