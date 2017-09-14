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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 сентября 2017 г.Британский фунт резко вырос после предупреждени...
сегодня 14:55

Британский фунт резко вырос после предупреждения Банка Англии о возможном повышении ставки в скором времени

Москва, 14 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

После обнародования заявления Комитета по монетарной политике (MPC) Банка Англии британский фунт стерлингов вырос к отметке 1.3337 в паре с долларом США в сравнении с 1.3210 накануне вечером.

В заявлении, опубликованном после заседания MPC, регуляторы дали понять, что в ближайшие месяцы ставка может быть повышена. В документе говорится, что, если британская экономика будет развиваться в рамках текущего прогноза, "может потребоваться ужесточение", и "возможно, будет уместен некоторый отказ от монетарного стимулирования в ближайшие месяцы с целью обеспечения стабильности инфляции".

По итогам сегодняшнего заседания MPC сохранил ключевую ставку на уровне 0.25% и оставил неизменным объём программы покупки активов в 435 млрд фунтов стерлингов. За это решение проголосовали 7 из 9 членов Комитета.

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