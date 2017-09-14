Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США повысилась на 13 тыс.

Москва, 14 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 9 сентября, сократилось на 14 тыс. по сравнению с прошлой неделей и составило 284 тыс.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений составит 303 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 298 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 13 тыс. по сравнению с показателем прошлой недели и составила 263.25 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице за неделю, окончившуюся 2 сентября, уменьшилось на 7 тыс. и составило 1944 тыс. против 1951 тыс. неделей ранее. Значение предыдущей недели пересмотрено с 1940 тыс.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 2.5 тыс. до 1948.5 тыс.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 26 августа, сократилось на 28.9 тыс. и составило 1.84 млн человек. В аналогичный период 2016 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 2.01 млн человек.