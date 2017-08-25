Курс доллара 59.1397   Курс евро 69.7434  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости25 августа 2017 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 25 августа

Москва, 25 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Токио за август;

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии за август;

02:50 мск: Индекс цен на корпоративные услуги в Японии за июль;

09:00 мск: ВВП Германии за II квартал, финал;

11:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo за август;

15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты за июль;

15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за июль;

19:00 мск: Выступление председателя ФРС Джанет Йеллен;

22:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Марио Драги;

N/A мск: Экономический симпозиум в Джексон-Хоул.

Другие новости

сегодня
10:53
Чистая прибыль "Распадской" за I полугодие по МСФО выросла в 3,4 раза, до $168 млн
сегодня
10:20
Мадуро поменял местами руководство госкомпании PDVSA и министерства нефти
сегодня
10:03
Рубль в начале дня рос на 3 коп к доллару и на 14 коп к евро
сегодня
09:50
ИНТЕРВЬЮ: Японские автоконцерны хотят развивать производство компонентов в России - РОТОБО
сегодня
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 25 августа
сегодня
09:08
ВВП Германии, по окончательной оценке, во II квартале вырос на 0,8% - в рамках прогноза
сегодня
09:00
ЯПОНСКИЙ БИЗНЕС НА ВЭФ ПОДПИШЕТ РЯД СОГЛАШЕНИЙ С РФ В СФЕРЕ МЕДИЦИНЫ, АПК, ГРУЗОПЕРЕВОЗОК, ФИНАНСОВ - ЯПОНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ПО ТОРГОВЛЕ С РФ
сегодня
08:15
Биржи АТР в основном растут на данных статистики и перед выступлениями глав мировых ЦБ
сегодня
08:02
ПОВТОР - "Роснефть" оспорит в арбитражном суде предписания ФАС по закупке труб на 52,2 млрд руб
оформить разрешение на применение в крaтчайшие сроки
Find out opening and closing time of Banks in UK
Онлайн кредитный калькулятор
Поставщик серверной техники: http://www.ritm-it.ru. Серверы и сетевое оборудование.
Куплю лицензии у Протоса
 
заработок в интернете https://idco.ru
крупнейший форум по сро в России
 
купить трафик
Деловая доска объявлений для бизнеса
© 2017 «МФД-ИнфоЦентр»