Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 25 августа

Москва, 25 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Токио за август;

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии за август;

02:50 мск: Индекс цен на корпоративные услуги в Японии за июль;

09:00 мск: ВВП Германии за II квартал, финал;

11:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo за август;

15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты за июль;

15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за июль;

19:00 мск: Выступление председателя ФРС Джанет Йеллен;

22:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Марио Драги;

N/A мск: Экономический симпозиум в Джексон-Хоул.