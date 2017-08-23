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mfd.ruНовостиФинансовые новости23 августа 2017 г.Аналитики ожидают сокращения коммерческих запас...
вчера 17:20

Аналитики ожидают сокращения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на снижение запасов

Москва, 23 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 17:30 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 18 августа.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных агентством Reuters, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 3.5 млн барр., запасы бензина сократились на 0.6 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 0.4 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 3.6 млн барр., запасы бензина выросли на 1.4 млн барр., запасы дистиллятов расширились на 2.05 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing снизились на 0.5 млн барр.

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