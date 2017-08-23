Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 3.3 млн барр.

Москва, 23 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 18 августа, сократился на 3.3 млн барр. и составил 463.2 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные агентством Reuters, прогнозировали снижение запасов нефти на 3.5 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США уменьшились на 1.2 млн барр., составив 229.9 млн барр. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 0.6 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) не изменились, составив 148.4 млн барр. Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 0.4 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) также не изменились и составили 678.9 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing снизились на 0.5 млн барр. и составили 56.5 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 3.6 млн барр., запасы бензина выросли на 1.4 млн барр., запасы дистиллятов расширились на 2.05 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing снизились на 0.5 млн барр.