Продажи новых домов в США в июле сократились на 9.4% (расширенное сообщение)

Москва, 23 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, продажи новых односемейных домов в США в июле сократились на 9.4% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 571 тыс. домов в годовом исчислении.

В июне продажи новых домов составили 630 тыс. в годовом исчислении (пересмотрено с 610 тыс.).

Аналитики прогнозировали, что в июле число проданных новых домов составит 611 тыс. в годовом исчислении.

По сравнению с июлем 2016 года продажи новых домов уменьшились на 8.9%.

В целом, в прошлом месяце было продано 49 тыс. новых домов против 58 тыс. в июне и 59 тыс. в мае. Наибольшим спросом покупателей пользовались дома стоимостью 200 тыс. до 299.9 тыс. долл (продано 15 тыс. домов), от 300 тыс. до 399.9 тыс. долл (продано 11 тыс. домов) и от 400 тыс. до 499 тыс. (продано 7 тыс. домов).

Медианная цена проданного дома (median price) составила 313.7 тыс. долл против 311.6 тыс. в июне и 322.8 тыс. в мае.

Средневзвешенная цена проданного дома (average price) составила 371.2 тыс. долл против 370.0 тыс. в июне и 381.1 тыс. в мае.

Запасы предназначенных для продажи домов на конец июля составили 276 тыс. единиц против 272 тыс. в июне и 270 тыс. в мае.

При текущем уровне цен и темпах продаж имеющиеся запасы новых односемейных домов могут быть реализованы за 5.8 месяца против 5.2 в июне и 5.2 в мае.