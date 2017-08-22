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mfd.ruНовостиФинансовые новости22 августа 2017 г.Банк России обнаружил пропажу 28.9 млн рублей в...
вчера 10:01

Банк России обнаружил пропажу 28.9 млн рублей в банке "Информпрогресс"
Эмитенты:   Центробанк РФ

Москва, 22 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Временная администрация, назначенная в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций ,обнаружила в банке "Информпрогресс" пропажу 28.9 миллиона рублей. Об этом говорится в сообщении ЦБ.

В ходе обследования финансового состояния банка временной администрацией установлено низкое качество его ссудного портфеля, обусловленное кредитованием юридических и физических лиц, в том числе компаний, связанных с руководством (собственниками) банка, неспособных исполнять свои обязательства по возврату ссудной задолженности.

Кроме того, выявлены факты списания денежных средств со счета физического лица без ведома владельца счета, а также факты преимущественного удовлетворения требований отдельных кредиторов заведомо в ущерб другим кредиторам банка.

По оценке временной администрации стоимость активов КБ "Информпрогресс" (ООО) не превышает 165 млн рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 183.9 млн рублей.

Банком России 30.05.2017 направлено в Арбитражный суд г. Москвы заявление о признании банка несостоятельным (банкротом). Рассмотрение указанного заявления назначено на 07.09.2017.

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