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mfd.ruНовостиФинансовые новости22 августа 2017 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 22 августа

Москва, 22 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

09:00 мск: Торговый баланс Швейцарии за июль;

12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за август;

12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за август;

13:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за август;

15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за июнь;

16:00 мск: Индекс цен на дома в США за июнь;

16:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Китая за июль;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за август.

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