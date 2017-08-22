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mfd.ruНовостиФинансовые новости22 августа 2017 г.Профицит торгового баланса Швейцарии в июле рас...
вчера 10:05

Профицит торгового баланса Швейцарии в июле расширился до 3.51 млрд швейцарских франков

Москва, 22 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Федерального статистического управления (Federal Statistics Office) Швейцарии, профицит торгового баланса страны в июле расширился до 3.51 млрд швейцарских франков по сравнению с профицитом в 2.81 млрд швейцарских франков за аналогичный период прошлого года.

В июне профицит торгового баланса составил 2.76 млрд швейцарских франков (пересмотрено с 2.81 млрд).

Аналитики прогнозировали значение показателя на уровне 2.88 млрд швейцарских франков.

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