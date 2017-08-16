Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 8.9 млн барр.

Москва, 16 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 11 августа, сократился на 8.9 млн барр. и составил 466.5 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 3.6 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США не изменились, составив 231.1 млн барр. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 0.4 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) выросли на 0.7 млн барр., составив 148.4 млн барр. Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 0.7 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) не изменились и составили 678.9 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing увеличились на 0.6 млн барр. и составили 57.0 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 9.2 млн барр., запасы бензина выросли на 0.3 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 2.1 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing увеличились на 1.7 млн барр.