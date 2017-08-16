Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 17 августа

Москва, 16 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:45 мск: Индекс цен производителей в Новой Зеландии на входе за II квартал;

01:45 мск: Индекс цен производителей в Новой Зеландии на выходе за II квартал;

02:50 мск: Торговый баланс Японии за июль;

04:30 мск: Уровень занятости в Австралии за июль;

04:30 мск: Уровень безработицы в Австралии за июль;

11:30 мск: Розничные продажи в Великобритании за июль;

12:00 мск: Торговый баланс еврозоны за июнь;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за июль, финал;

12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за июль, финал;

14:30 мск: Протоколы предыдущего заседания ЕЦБ;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Объём продаж в производственном секторе Канады за июнь;

15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за август;

16:15 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей США за август;

16:15 мск: Объём промышленного производства в США за июль;

17:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов США за июль;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

19:30 мск: Выступление президента ФРБ Далласа Роберта Каплана.