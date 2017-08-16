Курс доллара 59.6521   Курс евро 69.9958  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости16 августа 2017 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 17 августа

Москва, 16 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:45 мск: Индекс цен производителей в Новой Зеландии на входе за II квартал;

01:45 мск: Индекс цен производителей в Новой Зеландии на выходе за II квартал;

02:50 мск: Торговый баланс Японии за июль;

04:30 мск: Уровень занятости в Австралии за июль;

04:30 мск: Уровень безработицы в Австралии за июль;

11:30 мск: Розничные продажи в Великобритании за июль;

12:00 мск: Торговый баланс еврозоны за июнь;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за июль, финал;

12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за июль, финал;

14:30 мск: Протоколы предыдущего заседания ЕЦБ;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Объём продаж в производственном секторе Канады за июнь;

15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за август;

16:15 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей США за август;

16:15 мск: Объём промышленного производства в США за июль;

17:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов США за июль;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

19:30 мск: Выступление президента ФРБ Далласа Роберта Каплана.

Другие новости

вчера
19:18
"Газпром" направит 32 млрд руб на строительство установки для очистки газа на Чаянде
вчера
19:02
Fitch повысило рейтинги "Каркаде" до уровня "В+", прогноз стабильный - компания
вчера
18:53
НМТП ждет формулировки поручения президента РФ по переводу тарифов в рубли
вчера
18:34
ЦБ РФ наблюдает тенденцию снижения стоимости потребительского кредитования
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 17 августа
вчера
18:24
Минтранс РФ подготовил порядок взимания портовых инвестсборов
вчера
18:03
SCHLUMBERGER ДЛЯ ПОКУПКИ ДОЛИ В EDC НЕОБХОДИМО ПОЛУЧИТЬ СПЕЦИАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ МИНФИНА США - ГЛАВА ФАС РФ АРТЕМЬЕВ
вчера
17:56
Apple потратит $1 млрд на производство медиа-контента - СМИ
вчера
17:35
Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 8.9 млн барр.
оформить разрешение на применение в крaтчайшие сроки
Find out opening and closing time of Banks in UK
Онлайн кредитный калькулятор
Поставщик серверной техники: http://www.ritm-it.ru. Серверы и сетевое оборудование.
Куплю лицензии у Протоса
 
заработок в интернете https://idco.ru
крупнейший форум по сро в России
 
купить трафик
Деловая доска объявлений для бизнеса
© 2017 «МФД-ИнфоЦентр»