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mfd.ruНовостиФинансовые новости9 августа 2017 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
сегодня 17:37

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 6.5 млн барр.

Москва, 9 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 4 августа, сократился на 6.5 млн барр. и составил 475.4 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 2.5 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США увеличились на 3.4 млн барр., составив 231.1 млн барр. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 1.25 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) снизились на 1.7 млн барр., составив 147.7 млн барр. Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 0.6 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) не изменились и составили 678.9 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing выросли на 0.6 млн барр. и составили 56.4 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 7.84 млн барр., запасы бензина выросли на 1.53 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 0.2 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing увеличились на 0.3 млн барр.

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