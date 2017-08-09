Курс доллара 59.9886   Курс евро 70.8405  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости9 августа 2017 г.Аналитики ожидают сокращения коммерческих запас...
сегодня 17:20

Аналитики ожидают сокращения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на снижение запасов

Москва, 9 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 17:30 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 4 августа.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 2.5 млн барр., запасы бензина сократились на 1.25 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 0.6 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 7.84 млн барр., запасы бензина выросли на 1.53 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 0.2 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing увеличились на 0.3 млн барр.

Другие новости

сегодня
17:57
Минфин РФ разместил ОФЗ двух серий на 40 млрд руб при спросе более 70 млрд руб
сегодня
17:42
Запасы нефти в США за неделю снизились на 1,3%, до 475,4 млн баррелей
сегодня
17:37
Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 6.5 млн барр.
сегодня
17:23
Россия начала отгрузку зерна в Венесуэлу - РЗС
сегодня
17:20
Аналитики ожидают сокращения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на снижение запасов
сегодня
17:15
Три миллиона тонн зерна собрано с полей Воронежской области - власти
сегодня
17:08
Объём товарных запасов на оптовых складах в США в июне вырос на 0.7%
сегодня
16:48
ОАЭ, Ирак, Казахстан и Малайзия вряд ли будут на 100% выполнять сделку ОПЕК+ - эксперт
сегодня
16:37
Сбербанк открывает РСК "МиГ" кредитные линии на 10,7 млрд руб
оформить разрешение на применение в крaтчайшие сроки
Find out opening and closing time of Banks in UK
Онлайн кредитный калькулятор
Поставщик серверной техники: http://www.ritm-it.ru. Серверы и сетевое оборудование.
Куплю лицензии у Протоса
 
заработок в интернете https://idco.ru
крупнейший форум по сро в России
 
купить трафик
Деловая доска объявлений для бизнеса
© 2017 «МФД-ИнфоЦентр»