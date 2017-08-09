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mfd.ruНовостиФинансовые новости9 августа 2017 г.Объём товарных запасов на оптовых складах в США...
сегодня 17:08

Объём товарных запасов на оптовых складах в США в июне вырос на 0.7%

Москва, 9 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту Министерства торговли США, объём товарных запасов на оптовых складах в США в июне вырос на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 0.6% в мае (пересмотрено с +0.4%).

Ранее сообщалось, что в июне объём оптовых запасов вырос на 0.6%. Аналитики ожидали сохранения предварительного показателя без пересмотра.

Объём оптовых продаж в июне вырос на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.1% в мае (пересмотрено с (-0.5%).

Индикатор соотношения оптовых запасов к продажам, указывающий на количество месяцев, которое потребуется оптовым компаниям, чтобы реализовать текущие запасы, составил 1.29, как и в мае.

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