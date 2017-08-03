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mfd.ruНовостиФинансовые новости3 августа 2017 г.АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкл...
сегодня 10:23

АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам "Межтопэнергобанка"
Эмитенты:   Россельхозбанк  |  Сбербанк  |  Уралсиб Банк

Москва, 3 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Агентство по страхованию вкладов начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам кредитной организации ПАО "Межтопэнергобанк" (г. Москва). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплата возмещения осуществляются с сегодняшнего дня через АО "Россельхозбанк", ПАО "Сбербанк" и ПАО Банк "Уралсиб", действующие от имени АСВ и за его счет в качестве банков-агентов.

Официальное сообщение о месте, времени, форме и порядке приема заявлений на получение страхового возмещения размещено на сайте АСВ, а также публикуется 3 августа 2017 года в "Российской газете".

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