Финансовые результаты автоконцерна Tesla Motors по итогам II квартала

Москва, 3 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Компания Tesla Motors в среду вечером сообщила об убытках по результатам за II квартал текущего года в размере 336.4 млн долл или 2.04 долл на акцию по сравнению с убытком в 293.2 млн долл или 2.09 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Скорректированный убыток: 1.33 долл на акцию по сравнению с 1.61 долл на акцию годом ранее,

Прогноз по убыткам: 1.88 долл на акцию.

Доход: 2.8 млрд долл по сравнению с 1.3 млрд долл за аналогичный период годом ранее,

Прогноз по доходу: 2.52 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов акции Tesla подорожали на 4.6%.