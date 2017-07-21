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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 июля 2017 г.Российский рынок: итоги 20 июля
сегодня 09:45

Российский рынок: итоги 20 июля
Эмитенты:   Аэрофлот  |  ВТБ  |  НЛМК

Москва, 21 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По итогам вчерашнего торгового дня рублевый индекс ММВБ закрылся на отметке 1,946.51 б.п., а долларовый индекс РТС упал до 1,038.0 б.п.

Заметное снижение показали только акции металлургического сектора, потянувшие за собой и биржевые индексы.

Лидерами роста по итогам дня стали акции "ВТБ" (+1.3%) и "Аэрофлота" – (+1.1%).

Снизились сильней всего бумаги "Норильского никеля" (-3%), "НЛМК" (-2.3%) и "Северстали" (-1.4%) на тех же новостях о возможном введении антидемпинговых пошлин со стороны ЕС.

Нефть внутри дня пробивала ценовой уровень в 50 долл./ барр., чем оказала поддержку рублю, но закрепиться к вечеру на достигнутых уровнях не смогла. Одновременно на состояние российской валюты оказали воздействие такие факторы, как продолжающийся налоговый период, заметные размещения на долговом рынке и рекомендации Goldman Sachs инвесторам выводить средства из рублевых активов в связи с тем, что потенциал роста рубля для операций carry trade, по их мнению, практически исчерпан.

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