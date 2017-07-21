Квартальная прибыль Microsoft оказалась лучше прогнозов аналитиков

Москва, 21 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В четверг вечером после закрытия регулярных торгов на NYSE производитель программного обеспечения Micrisoft сообщил о росте чистой прибыли по итогам IV финансового квартала до 6.5 млрд долл или 0.83 долл на акцию при выручке 23.3 млрд долл.

Скорректированная прибыль составила 0.98 долл на акцию и скорректированный доход – 24.7 млрд долл.

Аналитики прогнозировали прибыль Microsoft на уровне 0.71 долл на акцию и доходы в размере 24.3 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности, в ходе торгов на постмаркете акции Microsoft подорожали на 2%.