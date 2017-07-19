Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 4.7 млн барр.

Москва, 19 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 14 июля, сократился на 4.7 млн барр. и составил 490.6 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали снижение запасов нефти на 3.1 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США уменьшились на 4.4 млн барр., составив 231.2 млн барр. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 0.6 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) снизились на 2.1 млн барр., составив 151.4 млн барр. Аналитики ожидали увеличения запасов дистиллятов на 0.7 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) не изменились и составили 678.9 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing уменьшились на 0.1 млн барр. и составили 57.5 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1.63 млн барр., запасы бензина уменьшились на 5.45 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 2.89 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing увеличились на 0.61 млн барр.