Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 20 июля

Москва, 19 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Торговый баланс Японии за июнь;

04:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за II квартал;

04:30 мск: Уровень занятости в Австралии за июнь;

04:30 мск: Уровень безработицы в Австралии за июнь;

04:30 мск: Заявление Банка Японии по монетарной политике;

07:30 мск: Индекс деловой активности во всех секторах промышленности и сферы услуг Японии за июнь;

09:00 мск: Индекс цен производителей Германии за июнь;

09:00 мск: Торговый баланс Швейцарии за июнь;

09:30 мск: Пресс-конференция главы Банка Японии;

11:00 мск: Платёжный баланс еврозоны за май;

11:30 мск: Розничные продажи в Великобритании за июнь;

14:45 мск: Решение ЕЦБ по процентной ставке;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги;

15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за июль;

15:30 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в еврозоне за июль;

17:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов США за июнь;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США.