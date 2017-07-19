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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 июля 2017 г.Аналитики ожидают сокращения коммерческих запас...
вчера 17:20

Аналитики ожидают сокращения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на рост запасов

Москва, 19 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 17:30 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 14 июля.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 3.1 млн барр., запасы бензина сократились на 0.6 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 0.7 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1.63 млн барр., запасы бензина уменьшились на 5.45 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 2.89 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing увеличились на 0.61 млн барр.

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