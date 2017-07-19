Российский рынок: итоги 18 июля

Москва, 19 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По итогам вчерашнего дня рублевый индекс ММВБ закрылся на уровне 1,947.71 (-0.6%), долларовый индекс РТС опустился до 1,038.45 (-0.09%).

Сегодня ожидается закрытие реестра "Сургутнефтегаза" (-1.64 %), "Россетей" (+1.01%), "ФСК ЕЭС" (-4.58%). С учетом системы Т+2 вчера бумаги этих компаний торговались первый день без дивидендов. Неудивительно, что две из них оказались в лидерах падения.

Также в аутсайдерах оставались бумаги АФК "Системы" (-1.77%), поводом для негативной динамики послужили новости о наступлении технического дефолта по кредитным обязательствам компании. Плюс к этому, напряженность вызывали ожидания завтрашнего судебного заседания по иску "Роснефти" (-0.25%). Давление на бумаги "Русала" (-1.89 %) оказывают новости о закрытии программы РДР на Московской бирже 17 августа. Кроме того, негативное влияние оказывают новости о рекордных объёмах производства алюминия в Китае.

Ослабление позиций доллара поддержало российскую валюту. Кроме того, способствуют укреплению "россиянина" конвертация валюты российскими экспортерами для налоговых выплат.