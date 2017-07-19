Курс доллара 59.3705   Курс евро 68.4008  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости19 июля 2017 г.Российский рынок: итоги 18 июля
сегодня 09:45

Российский рынок: итоги 18 июля
Эмитенты:   Роснефть  |  Система АФК  |  Сургутнефтегаз  |  ФСК ЕЭС

Москва, 19 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По итогам вчерашнего дня рублевый индекс ММВБ закрылся на уровне 1,947.71 (-0.6%), долларовый индекс РТС опустился до 1,038.45 (-0.09%).

Сегодня ожидается закрытие реестра "Сургутнефтегаза" (-1.64 %), "Россетей" (+1.01%), "ФСК ЕЭС" (-4.58%). С учетом системы Т+2 вчера бумаги этих компаний торговались первый день без дивидендов. Неудивительно, что две из них оказались в лидерах падения.

Также в аутсайдерах оставались бумаги АФК "Системы" (-1.77%), поводом для негативной динамики послужили новости о наступлении технического дефолта по кредитным обязательствам компании. Плюс к этому, напряженность вызывали ожидания завтрашнего судебного заседания по иску "Роснефти" (-0.25%). Давление на бумаги "Русала" (-1.89 %) оказывают новости о закрытии программы РДР на Московской бирже 17 августа. Кроме того, негативное влияние оказывают новости о рекордных объёмах производства алюминия в Китае.

Ослабление позиций доллара поддержало российскую валюту. Кроме того, способствуют укреплению "россиянина" конвертация валюты российскими экспортерами для налоговых выплат.

Другие новости

сегодня
10:05
Рубль в начале дня снизился на 16 коп к доллару и вырос на 1 коп к евро
сегодня
09:45
Кабмин согласился с МЭР провести Всероссийскую перепись населения в октябре 2020 года
сегодня
09:45
Российский рынок: итоги 18 июля
сегодня
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 19 июля
сегодня
09:15
Evraz во II квартале сократил выпуск стали на 9,5%, до 3,3 млн тонн
сегодня
08:47
Хабаровская таможня отмечает рост внешнеторгового оборота I полугодия на 60%, до $885 млн
сегодня
08:06
ПОВТОР - "Северсталь" продолжит поставлять горячекатаный прокат в ЕС, несмотря на пошлины
оформить разрешение на применение в крaтчайшие сроки
Find out opening and closing time of Banks in UK
Онлайн кредитный калькулятор
Поставщик серверной техники: http://www.ritm-it.ru. Серверы и сетевое оборудование.
Куплю лицензии у Протоса
 
заработок в интернете https://idco.ru
крупнейший форум по сро в России
 
купить трафик
Деловая доска объявлений для бизнеса
© 2017 «МФД-ИнфоЦентр»