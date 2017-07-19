Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 19 июля

Москва, 19 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:35 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за май;

15:30 мск: Объём продаж в производственном секторе Канады за май;

15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство нового дома в США за июнь;

15:30 мск: Число закладок новых домов в США;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

17:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за май;

N/A мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии.