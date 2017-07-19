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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 июля 2017 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 19 июля

Москва, 19 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:35 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за май;

15:30 мск: Объём продаж в производственном секторе Канады за май;

15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство нового дома в США за июнь;

15:30 мск: Число закладок новых домов в США;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

17:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за май;

N/A мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии.

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