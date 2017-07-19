Медведев поручил Минэкономразвития провести подготовку к переписи населения в 2020 году

Москва, 19 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития проработать вопросы, связанные с проведением Всероссийской переписи населения в 2020 году. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

"Согласиться с предложением Минэкономразвития России о проведении очередной Всероссийской переписи населения в октябре 2020 года. Минэкономразвития России Орешкину совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти подготовить и внести в правительство Российской Федерации в установленном порядке проект постановления правительства Российской Федерации о проведении Всероссийской переписи населения в 2020 году, предусмотрев: срок проведения и дату Всероссийской переписи населения в 2020 году; федеральный орган исполнительной власти, ответственный за подготовку и проведение Всероссийской переписи населения в 2020 году, её методологическое обеспечение, обработку полученных сведений, подведение итогов и их официальное опубликование; проведение в 2018 году пилотного обследования (пробной переписи населения). Срок – 21 августа 2017 года", - говорится в сообщении.

Кроме того, дано указание Минэкономразвития России подготовить и представить в Правительство Российской Федерации предложения по оптимизации бюджетных расходов, связанных с проведением Всероссийской переписи населения в 2020 году, обработкой полученных сведений, подведением итогов и их официальным опубликованием. Срок исполнения – 1 декабря 2018 года.