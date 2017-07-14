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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 июля 2017 г.Индекс потребительских цен в США в июне не изме...
сегодня 15:39

Индекс потребительских цен в США в июне не изменился, почасовая зарплата увеличилась на 0.2%

Москва, 14 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро по статистике Министерства труда США, индекс потребительских цен в США (CPI) в июне не изменился по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.1% после снижения на 0.1% месяцем ранее.

Годовая потребительская инфляция в США в июне выросла на 1.6% в сравнении с +1.9% месяцем ранее.

Базовый индекс потребительских цен (core CPI), из расчёта которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, в июне вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2%.

За последние 12 месяцев базовая потребительская инфляция в США выросла на 1.7%.

Средняя реальная почасовая заработная плата в США в июне увеличилась на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года почасовая зарплата выросла на 0.8%.

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