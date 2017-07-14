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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 июля 2017 г.Объём розничных продаж в США в июне сократился ...
сегодня 15:35

Объём розничных продаж в США в июне сократился на 0.2%

Москва, 14 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в июне сократился на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.1%.

В мае объём розничных продаж снизился на 0.1% (пересмотрено с (-0.3%).

За последние 12 месяцев показатель вырос на 2.8%.

За исключением продаж автомобилей, объём розничных продаж в июне снизился на 0.2% после сокращения на 0.3% в мае.

Аналитики прогнозировали рост июньского показателя на 0.2%.

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