Москва, 14 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в июне сократился на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.1%.

В мае объём розничных продаж снизился на 0.1% (пересмотрено с (-0.3%).

За последние 12 месяцев показатель вырос на 2.8%.

За исключением продаж автомобилей, объём розничных продаж в июне снизился на 0.2% после сокращения на 0.3% в мае.

Аналитики прогнозировали рост июньского показателя на 0.2%.