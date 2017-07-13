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mfd.ruНовостиФинансовые новости13 июля 2017 г.Четырёхнедельная средняя по первичным обращения...
сегодня 15:45

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США повысилась на 2.25 тыс.

Москва, 13 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 8 июля, сократилось на 3 тыс. по сравнению с прошлой неделей и составило 247 тыс.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений составит 245 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 250 тыс., пересмотрено с 248 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 2.25 тыс. по сравнению с прошлой неделей и составила 245.75 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице за неделю, окончившуюся 1 июля, уменьшилось на 20 тыс. и составило 1945 тыс. против 1965 тыс. неделей ранее. Значение предыдущей недели пересмотрено с 1956 тыс.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 2.25 тыс. до 1949.25 тыс.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 24 июня, увеличилось на 56.2 тыс. и составило 1.9 млн человек. В аналогичный период 2016 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 2.08 млн человек.

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